Yüksekova'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- İHA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “28 Ağustos 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Meclisan Gölü güneyinde bulunan 3530 rakımlı tepede çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi
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