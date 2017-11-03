Yüksekova’da 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Karlı köyünde bir adreste yapılan aramada 37 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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