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Yüksekova’da 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Karlı köyünde bir adreste yapılan aramada 37 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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