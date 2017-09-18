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Yüksekova'da 378 kilo esrar ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde polisin durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 378 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

  • DHA
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Hakkari Valiliği, uyuşturucunun Hakkari- Yüksekova karayolu üzerinde durdurulan bir araçta ele geçirildiğini açıkladı. Durdurularak aranan araçta 378 kilo toz esrar, aracı kullanan sürücünün üzerinde ise 0.63 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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