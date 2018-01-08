Yüksekova’da bir terörist kurulan irtibat sonucu teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 8 Ocak 2018 günü Yüksekova ilçesinde bir bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat sonucu görevlilerimizin belirttiği yere gelerek teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.