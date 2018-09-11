Yüksekova'da hain saldırıda şehit olan Çiçek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi daha sonra karayoluyla Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi'ndeki baba ocağına helallik alınmak için getirildi. Cenaze törenine şehidin babası Mehmet ve annesi Şemsi Çiçek ile Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutan Tankçı Albay Adnan Köşker, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babaannesinin naaşı da defnedildi

İl Müftüsü Celal Sürgeç, hem şehidin hem de dün vefat eden babaannesi 108 yaşındaki Zeliha Çiçek'in cenaze namazını kıldırdı.

Tören sırasında cenaze yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin ve babaannesinin cenazeleri özel hareket polislerinin omuzlarında mezarlığa taşındıktan sonra defnedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 Ağustos'ta Çobanpınar köyü yakınlarında görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Çiçek, dün şehit olmuştu.