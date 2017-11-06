Yüksekova’da okul kantinlerine kapsamlı denetim

Yüksekova Kaymakamlığı tarafından, öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda beslenebilmeleri ve alışverişlerini gerçekleştirebilmeleri için, yürütülen çalışmalar kapsamında: Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerinden görevlilerin yer aldığı Komisyon kuruldu. Komisyon görevlileri tarafından ilçe merkezinde ve bağlı köy okullarında kantinlerin kapsamlı bir şekilde denetlenmesi sağlandı. Kontrollerde ambalajlı gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, dondurulmuş gıdaların tazeliği, okul kantinlerinde sıkça kullanılan ve açıkta bulunan gıda maddelerinin hijyenik koşullara uygunluğu, İşyeri açma ruhsatı ve sağlık karneleri kontrol edildi. Öte yandan kantinlerde satışlarının yasak olduğu gıdalar toplatılarak, bu gıdaların bir daha raflarda yer almaması için uyarılarda bulunuldu. Çocukların alış veriş yaparken küçük detaylara dikkat etmediğini belirten Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, “Çocuk sağlığı kadar önemli başka hiçbir şey olamaz. Bu yönde üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Oluşturduğumuz komisyon 6 kurumumuzdan oluşuyor her kurum kendi alanıyla ilgili kantinlerimizde gerekli kontrolleri yapıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumlarda, onların sağlığı çok önemli. Kurduğumuz komisyonum tarafından yapılan bu kapsamlı denetimler rutin bir şekilde devam edecektir. Geleceğimiz olana çocuklarımız için her alanda gerekli tüm çalışmaları en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.