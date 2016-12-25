Yüksekova'da okullara kar tatili
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.
- HAKKARİ, (DHA)
Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
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