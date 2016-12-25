Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yüksekova'da okullara kar tatili

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.

  • HAKKARİ, (DHA)
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalın: Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir

Kalın: Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir

Türkiye'de 2016 yılına damgasını vuran bilimsel gelişmeler

Türkiye'de 2016 yılına damgasını vuran bilimsel gelişmeler

Evde hazine buldular

Evde hazine buldular

George Michael hayatını kaybetti

George Michael hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA