Yüksekova'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 23 adet dinamit lokumu, 1 adet patlatma düzeneği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet patlayıcı madde düzeneği (küçük tüp içerisinde), 1 adet el bombası, 1 adet fünye, 2 adet dürbün, 1 adet gece görüş dürbünü, 12,5 metre kablo, 3 adet dürbün aparatı, 4 adet not defteri, 1 adet anemometre (rüzgâr ölçer), 34 adet pil, 2 adet örgütsel rozet, 1 adet mp3 çalar, 1 adet sürücü belgesi ve nüfus kayıt örneği, 65 adet nüfus cüzdanı (PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilmektedir), çok miktarda yaşam malzemesi ve bir poşet içerisinde bol miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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