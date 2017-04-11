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Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kısmi zamanlı uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan operasyonların sona erdiği belirtildi.

İlçede 23.00 ila 06.00 saatleri arasında kısmi zamanlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'dan itibaren tamamen kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz'' denildi.

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