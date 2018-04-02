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Yüksekova’da terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait 1 adet LMGK marka tüfek, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;  30.03.2018 günü Yüksekova ilçesi Akocak köyü Sülük mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet LMGK marka tüfek, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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