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Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden 5 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Altınbaşak mezrasında ikamet eden 5 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada; 23 kilo 600 gram eroin, 75 kilogram soda maddesi, 6 adet katalitik ısıtıcı, 1 adet tüp, 1 adet ocak ve 1 adet hidrolik baskı aleti ele geçirilmiştir. Şüpheli 3 şahıs gözaltına alınmış olup, firari 2 şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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