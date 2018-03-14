Yüksekova’da uyuşturucu operasyonunda 3 kilo eroin maddesi ele geçirdi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, bir şahsın evinde 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirdi.
- İHA
Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;13.03.2018 günü Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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