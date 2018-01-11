Yüksekova'da yol çalışması devam ediyor

Yüksekova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Bağdaş köyü Kayakonak mezrasında yol genişletme çalışmalarına başladı. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan 30 haneli olan Kayakonak mezrası yol genişletme çalışmalarına başladı. Yaklışk 3 kilometre yol genişletme ve stabilizasyon çalışmaları eksi 20 dereceye varan soğukta devam ediyor.

Yol üzerinde çalışan iş makinalarının yanına gelen köylüler, kar yağmadan yollarının bitirilmesini bekliyor. Köylülerden Numan Dağlar, “Yol genişletme çalışmlarından dolayı Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür ederek, önümüz kış yollarımzı çok dar iki araç gelip gidemiyor. Bu nedenle Kaymakamlığa yolumuzun genişlemesi için başvurda bulunduk. Bu senede pek kar yağmadı. Kaymakamlık tarafından başvurumuzu değerlendirdiğini belirten Dağlar, "Bugün sabah saatlerinde iş makinalar çalışmalarına başladı. İnşallah kar yağmadan bu çalışmalar bitirilir" dedi.