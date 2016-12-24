Yüksel Mutlu ve HDP İl Başkanı Adliyeye sevk edildi

Mersin'de geçtiğimiz hafta düzenlenen PKK/KCK operasyonunda göz altına alınan Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ile HDP İl Başkanı Sadun Doğan'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi. Dünde aynı operasyonda göz altına alınıp Adliyeye sevk edilen 19 kişiden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için geçen hafta başında operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 112 kişi gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP İl Başkanı Sadun Doğan ve eski HDP İl Başkanı Selman Günbat'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, aynı operasyonda göz altına alınan 19 kişide dün adliyeye sevk edildi. 19 şüpheliden 1'i savcılık tarafından, 3 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 kişi tutuklandı. Bu tutuklamalarla birlikte operasyonda kapsamında tutuklananların sayısı da 45 oldu.

Ayrıca operasyon kapsamında göz altında bulunan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, haklarında yakalama kararı bulunan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ile 27 kişinin aranmasının sürdüğü öğrenildi.