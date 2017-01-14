Yumrukcu vekilin tacizci arkadaşına CHP kalkanı

Manavgat’ta haftalık yayınlanan ‘Gerçek’ isimli bir gazetenin İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü R.M’nin küçük çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı, aynı gazetede çalışan bir kişi tarafından fark edildi. Şüpheleri üzerine, R.M’nin bilgisayarını araştırdığında karşılaştığı tablo karşısında şok oldu. R.M’nin yaşları 12 ile 16 arasında değişen çok sayıda kız çocuğuna cinsel içerikli mesaj attığını gören gazete çalışanı, skandal yazışmaların ekran görüntülerini alarak CHP Manavgat İlçe Teşkilatı’ndan konuyu yargıya taşımak için yardım istedi.

“Çok nüfuzludur beklemelisin”

Gazete çalışanı, CHP teşkilatından aldığı cevap ile ikinci şoku yaşadı. Kan donduran görüntüleri ulaştırdığı CHP’li yetkili kendisine, söz konusu mesajlaşmaya ait görüntülerin herhangi bir soruşturma başlatılması için yetersiz olduğunu belirterek üstü kapalı tehditte bulundu. “Basına verme senin adın kirlenir” ifadesiyle, çocuklara yönelik taciz skandalının peşini bırakması mesajı verildi. Bir avukat da kendisini arayarak “O çok nüfuzlu bir kişi. Çok kişinin başi ağrır, beklemelisin” dediğini belirtti. Öte yandan kız çocuklarını taciz eden sözde gazeteci R.M’nin, TBMM’de görüşülmeye devam eden ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni engellemek için AK Partili Fatih Şahin’in burnunu kıran CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Yakın arkadaştan örtbas

Tacizci R.M’nin, yakın arkadaşı CHP’li Kara’ya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Manavgat'ımızın gururu Antalya milletvekilimiz Dr. Sayın Niyazi Nefi Kara halkın vekili ve doktoru olarak iktidarın “sağlıkta reform” aldatmacasını her ortamda dile getiriyor. Kulak verin, dinleyin ve hakkınız olanı savunun! Meclis’te sizin vekiliniz olan bir ses var. o sese kulak verin ve sağlık reformu söylemine karşı çıkın! Soyulmanıza izin vermeyin! Sağlıkta yaşadığınız sıkıntılarla ilgili her bilgiyi Manavgat Gerçek Gazetesi olarak bizlere iletebilirsiniz. Bizler de sizin sesiniz olarak bu şikayetleri anında sayın vekilimize ileteceğiz. ” paylaşımıyla destek verdiği dikkatlerden kaçmadı. Pedofili hastası R.M ile CHP’li vekil Kara’nın yakın arkadaş olmasının, CHP Manavgat İlçe Teşkilatı’nın skandalı örtbas etmeye çalışmasında rol oynadığı düşünülüyor.

Vekillerle dolaşıyor

CHP’li vekillerin basın danışmanı gibi hareket eden sapık R.M’nin sosyal medya hesabında bulunan, CHP’li Gürsel Tekin ve Aykut Erdoğdu ile fotoğrafları dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan yakın arkadaşı olan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, neredeyse her seçim çalışmasına çocuk tacizcisi R.M’yi de yanında götürdüğü görüldü. Konuyla ilgili CHP Genel Merkezi’nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. (Güneş)