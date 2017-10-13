Yunan adalarına kaçmak isteyen 4'ü Türk 60 kişi yakalandı

Son dönemde artan göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlarını sıklaştıran emniyet, Muğla'nın farklı ilçelerinde baskınlar düzenledi.

BODRUM'DA 3 OPERASYON

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda, Yunan adalarına geçmeye çalışan 26 Afganistanlı ve 30 Suriyeli ile 4 Türk olmak üzere 60 kişi yakalandı.

MARMARİS'TE 3 GÖZALTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 18 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.