Yunan adalarına kaçmak isteyen 4'ü Türk 60 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Son dönemde artan göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlarını sıklaştıran emniyet, Muğla'nın farklı ilçelerinde baskınlar düzenledi.
BODRUM'DA 3 OPERASYON
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince yasa dışı göçle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 farklı operasyonda, Yunan adalarına geçmeye çalışan 26 Afganistanlı ve 30 Suriyeli ile 4 Türk olmak üzere 60 kişi yakalandı.
MARMARİS'TE 3 GÖZALTI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 18 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.