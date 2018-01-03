Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar

Bodrum karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, öğle saatlerinde ise Türk sularına girmeye çalışan 2 Yunan sahil güvenlik botu ile bir Yunan savaş gemisine, Bodrum ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu ile engelleme yapıldı. İki ülkenin botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü.
 
Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi. Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA