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Yunan askerler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yunan askerler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.

  • AA
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Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Askerler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine hareket etti. 2 Yunan asker, Çorlu Havaalanı'nda bekleyen uçakla ülkelerine gidecek.

Yunan askerlerin avukatı Selin Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ihlali nedeniyle tutuklu bulunan askerlerin, tutukluluk süreleri göz önüne alınarak savcılık talebiyle tahliye edildiklerini belirtti.

Avukat Hakan Yalçıntuğ ise adli kontrolsüz direk tahliye kararı verilmesi sonrası cezaevinden çıkan Yunan askerlerinin adli muayenenin yapılması sonrasında Çorlu'ya hareket ettiklerini ifade etti.

Yalçıntuğ, askerlerin uçakla ülkelerine hareket edeceklerini kaydetti.

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