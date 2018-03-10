Yunan askerlerin faturası komutanlarına çıktı

İki askerin Türk tarafına nasıl ve hangi şartlar altında geçtikleri ile ilgili Yunan silahlı kuvvetlerinin başlattığı araştırma ve soruşturmalardan sonra üst rütbeli iki komutanın görev yerlerinin değişitirilmesi dikkat çekti. Yunan Savunma Bakanlığı iki komutanın tayininin “önceden planlandığını” belirtse de Yunan basını ve siyasi çevreler, komutanların iki Yunan askerinin yakalanmasından sorumlu olabileceklerinden söz ediyor.

''ASKERLERİMİZ TÜRKİYE'DE REHİN''

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türk devriyeleri tarafından tutuklanan 2 Yunan askerinin Türkiye’de rehin olduğunu söyledi.

Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, açıklamalarda bulundu. Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile Bükreş’te bir araya gelen Kamenos, "Mevkidaşıma, Türkiye ile olan olay hakkında bilgi verdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin. Bunlar Yunan, Avrupa ve NATO askerleridir. Mevkidaşımdan bu konuda destek istedim” dedi.

OLAY

Edirne'de geçen hafta sonu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Askerler, mahkemede verdikleri ifade casusluk amacıyla değil yanlışlıkla Türkiye tarafına geçtiklerini söylemişlerdi. Mahkeme, askerlerin tutuklanmasına karar vermişti.

Yunan askerlerin avukatlarının tutukluluğa itirazı reddedilmişti.

Kaynak: NTV