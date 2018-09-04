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Yunan Bakan'ın şaşkınlığı Çavuşoğlu'nu gülümsetti: Endişelenmeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı İzmir'de bir araya geldi. Bu sırada açılış İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de salona ulaştı. Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.
 
Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, konuk bakanı İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke olarak iki büyük medeniyeti temsil ettiğine dikkati çekti.
 
Konuk Bakan'a gülümseyerek 'endişelenmeyin' dedi
 
Açılış töreni sırasında İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de salona ulaştı. Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.
 
(Yeni Şafak)

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