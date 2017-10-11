Yunan gazetesi: FETÖ’cü polis Yunanistan’a kaçtı
Yunan To Vima gazetesi, FETÖ’cü olduğu iddia edilen 35 yaşındaki bir polisin Yunanistan’a kaçtığını yazdı.
- İHA
Yunan To Vima gazetesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ileri sürülen bir polisin Yunanistan’a kaçtığını yazdı. Haberde, polisin 35 yaşında olduğu ve dinleme bölümünde görevli olduğu aktarıldı. Gazete, polisin nereden nereye gittiğine ilişkin bir bilgi paylaşmazken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.
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