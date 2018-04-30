Yunan profesör Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdi: Ege'de ne olacağına Türkler karar veriyor
Kadir Has Üniversitesi'nin Yunan profesörlerinden Konstantinos İfantis, Türk-Yunan ilişkilerini Kathimerini gazetesinden Yorgos Terzis'e değerlendirdi. İfantis, Ege'de ilişkilerin gidişatına Türkiye tarafından karar verildiğini, Yunanistan’ın ise duruma göre gard aldığını ifade etti.
Uluslararası İlişkiler hocası olan İfantis, "Gerilim siyaseti veya durgunluğa geçiş kararı tamamen Türkiye'nin elinde." dedi.
Türk ve Yunan üniversite öğrencileri arasında kıyaslama yapan tecrübeli akademisyen, "Şu anda Yunan öğrencilerin seviyesi biraz daha önde. Ancak Türkiye'de uluslararası üne sahip 4-5 üniversite bulunuyor ve gün geçtikçe daha da iyiye gidiyorlar. Akademik çalışma ve araştırma alanında çok sertler. Eğitime yatırım konusunda gece ile gündüz kadar Yunanistan’ın önündeler." diye konuştu.
ÇAVUŞOĞLU GÜNDEME OTURDU
Nitekim gelişmeler, İfantis’in değerlendirmesine uygun çizgide evrildi. İki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Kocias, önceki gün bir araya gelmişti. Çavuşoğlu’nun "Ege’de bir tarafın diğerine ulaşması birkaç dakikalık uçuş mesafesinde. AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi lehine yaptığı açıklamaları dikkate almıyoruz. Çünkü uluslararası hukuku ihlal ediyor." sözleri, Yunanistan'da gündeme oturdu.
(Diriliş Postası)
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