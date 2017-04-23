Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı
- AA
Milli Savunma Bakanı Işık: "(Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesi) Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor."
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