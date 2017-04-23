Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor

Milli Savunma Bakanı Işık: "(Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesi) Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor."