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Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler tutuklandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DHA
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde şüphe üzerinde bir minibüsü durdurdu.

FETÖ'CÜLER YUNAN'A GİDEMEDİ

Yapılan incelemede araçtaki kişilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Edirne ve Kayseri mahkemeleri tarafından yakalama kararı bulunan M.K. (38), Y.A. (26) ve N.K. (35) ile onlara kılavuzluk yaptığı belirlenen araç sürücüsü C.O., C.Y. ve O.A., Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri M.K., Y.A., N.K., kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen C.O., C.Y. ve O.A. ise Edirne Adliyesi'ne sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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