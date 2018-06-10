Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan 8 FETÖ'cüyü bir kışlada koruma altına aldı

Hainlere kucak açan Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan 8 FETÖ'cüyü bir askeri kışlada koruma altına aldı. Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Ta Nea, hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar eden ve mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ'cü hakkında müthiş bir iddia ortaya attı. Gazete, 18 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan darbecilerin, bir kışlada korunduğunu yazdı.



PSİKOLOJİK DESTEK



Gazetenin “8’leri kışlada koruyorlar” manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeri kışlada korumaya alındıkları belirtildi.



ÖZEL ODALARI VAR



Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Bugüne kadar yayınlanan röportajlarda ve Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın “Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz’’ açıklamasından sonra ise Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi.



(Yenişafak)