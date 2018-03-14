Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan bir DHKP-C'li teröristin iade talebini daha reddetti

Yunanistan'daki mahkeme, DHKP-C'li teröristler hakkında yeni bir karar daha verdi. Mahkeme, 21 yaşındaki Halaz Secer isimli teröristin Türkiye'ye iade talebini reddetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terörist Halaz Secer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi tutuklanan dokuz DHKP-C üyesinden biriydi.
 
Yunan İstinaf Mahkemesi, geçen hafta da DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'ın iadesini kabul etmemişti. Bir ay önce de DHKP-C teröristi Mehmet Doğan için aynı karar alınmıştı.
 
Türkiye yakalanan dokuz DHKP-C'linin iadesini istiyor. Yunanistan daha önce de FETÖ üyesi darbeci sekiz askerin iadesini kabul etmemişti.
 
(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA