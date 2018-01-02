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Yunanistan, darbeci askerleri 'ne olursa olsun' Türkiye'ye vermeyecek

Yunanistan hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandropolis) şehrine kaçan 8 askerin, iltica taleplerine verilecek cevaplar ne olursa olsun Türkiye’ye iade edilmeyeceklerini açıkladı.

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Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunan hükümetinin, 2. derecedeki İltica Komisyonu’nun 8 darbeci askerden yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanıması kararına itiraz etmesi üzerine, muhalefet ve medyadaki yoğun eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi.
 
'İADE KONUSU KAPANMIŞTIR'
 
Canakopulos, Yargıtay düzeyindeki Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nin (Arios Pagos) geçen yıl 26 Ocak’ta Türkiye’nin darbeci 8 askerin iade talebini reddettiğini hatırlatarak, “İade konusu kapanmıştır. 8 asker, iltica taleplerinin sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecekler” dedi. 
 
'ADALET KARAR VERECEK'
 
Darbeci askerlerin iade konusunun başka, iltica taleplerinin ise başka konu olduğunu vurgulayan Canakopulos, “İltica Komisyonu’nun kararları idaridir. Dolayısıyla hükümet bu kararların bozulmasını isteyebilir. Hükümet, meselenin komşu ülke (Türkiye) ile ilişkileri etkileyen fevkalade siyasi önem taşıması nedeniyle, komisyon tarafından iltica talebi kabul edilen kişinin (Özkaynakçı) mülteci statüsüne girip girmeyeceğine adaletin karar vermesini uygun gördü” diye konuştu. 
 
Sözcü, “Yunan hükümetinin siyasi tavrı açıktır. Türkiye’deki darbeye karıştıkları şüphesi bulunanlar hoş karşılanmaz” diye ekledi. 
 

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