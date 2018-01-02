Yunanistan, darbeci askerleri 'ne olursa olsun' Türkiye'ye vermeyecek

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunan hükümetinin, 2. derecedeki İltica Komisyonu’nun 8 darbeci askerden yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanıması kararına itiraz etmesi üzerine, muhalefet ve medyadaki yoğun eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi.

'İADE KONUSU KAPANMIŞTIR'

Canakopulos, Yargıtay düzeyindeki Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nin (Arios Pagos) geçen yıl 26 Ocak’ta Türkiye’nin darbeci 8 askerin iade talebini reddettiğini hatırlatarak, “İade konusu kapanmıştır. 8 asker, iltica taleplerinin sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecekler” dedi.