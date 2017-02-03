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Yunanistan Dışişileri Bakanı'ndan Kardak açıklaması

Yunanistan Dışişileri Bakanı Kotzias, geçtiğimiz günlerde patlak veren Kardak krizi ile ilgili Yunan Alpha radyosuna mülakat verdi.

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Yunan bakan, “Elbette ki komşularımızı seçmiyoruz ama onlara nasıl davranacağımızı biz seçebiliyoruz. Çok sinirliler, çok iç sorunları var ve dış politika konusunda çok iyi bir durumda olmadılar. Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamak ve iç sorunlarını dışarıya çıkarmamak. Komşularının davranışlarını eleştiriyorlar ancak onlar da en iyi davranışı sergilemiyorlar” dedi.

"GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kotzias “Kriz veya sıcak bir olay meydana gelmemesi için tüm iletişim kanalları açık tutulmalı ve Yunanistan gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapacak" dedi.

"DİĞER KOMUŞULARA KIYASLA EN İYİ KOMŞU"

Yunan bakan ülkesinin Türkiye için diğer komşu ülkelere kıyasla en iyi komşu olduğunu da sözlerine ekledi.

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