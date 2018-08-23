Yunanistan, FETÖ'cülerin resmi statüsü olmamalarına rağmen dükkan açmalarına göz yumuyor

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü hainler ülkenin ikinci büyük şehri Selanik'in göbeğinde, en işlek caddelerde dükkânlar açmaya başladı. Selanik'te yaşayan teröristler, Almanya'dan yayın yapan 'Qantara' haber sitesine röportaj verdiler.

Yunan makamlarına yaranabilmek için "İnsanlığın ne olduğunu Yunanistan'da öğrendim" ya da "Yunanistan'da mültecilere Türkiye'de olduğu gibi kötü davranmıyorlar" türünden açıklamalar yapan FETÖ'cü kaçaklar, "Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir köprü kuruyoruz" diyerek ajanlık faaliyetlerini de açığa vuruyor.

ÖRGÜT PARA YOLLUYOR

Yüzlerini ve gerçek isimlerini gizleyerek röportaj yapan FETÖ'cülerden 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni, 29 yaşındaki muhasebeci ve 35 yaşındaki inşaat mühendisi, FETÖ'nün kendilerine düzenli para gönderdiğini de itiraf ettiler. Paranın yanı sıra örgütün yurtdışındaki ağından bazen himmet de geldiğini ifade eden FETÖ'cüler sığınma taleplerine cevap alabilmek için şimdilik Selanik'te ikamet ettiklerini söylediler.

DÜKKANLAR YASADIŞI

FETÖ'cüler hakkındaki bir başka skandal da henüz talepleri kabul edilmemiş olmasına karşın Selanik'in göbeğinde ve en işlek caddelerinde dükkanlar açmaya başlamış olmaları. Röportaj da kaçak bir FETÖ'cünün açtığı kahvaltı salonunda gerçekleşirken birçok FETÖ'cünün kanuni hakkı olmamasına karşın Yunan makamların göz yummasıyla Selanik'te çok sayıda dükkan açtıkları haberde altı çizilen unsurlar arasında.