Yunan adalarına kısa süreli vize uygulaması bir yıl uzatıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bu konudaki talebini olumlu karşılayan Avrupa Komisyonunun, Ege adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları ve Türkiye'de yasal olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanan bir haftalık geçici vize sisteminin 2018'de de sürdürülmesini kabul ettiği belirtildi.

"EKONOMİK OLARAK ADALAR ÖNEMLİ"

Bakanlık açıklamasında, söz konusu sistemin geçmişte başarıyla uygulandığı ve adaların ekonomileri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

KISA SÜRELİ VİZE UYGULAMASI

Yunanistan, Avrupa Komisyonunun onayıyla 2012'den itibaren Türk vatandaşlarına Ege'de bulunan bazı Yunan adalarını ziyaret etmeleri için girişte kısa süreli geçici vize sistemi uyguluyor.