Yunanistan Genelkurmay Başkanı, yakalanan 2 Yunan askeri için Org. Akar’ı aradı
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı.
- İHA
Meriç Nehri kenarında yakalanan 2 Yunan askeri için Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos açıklamalarda bulundu. Sözcü Canakopulos, "Yunan askerleri kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türk topraklarına girdiler. Gözaltına alındıkları için yasal işlemler yapılacak. Türkiye’ye yasadışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce Yunanistan’a dönmelerini bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Canakopulos, konu hakkında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü de açıkladı.
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