Yunanistan, sınırı geçen 2 Türk askerini iade etti

Yunanistan medyasına göre, bugün saat 11.00 sıralarında İpsala Sınır Kapısı'na yakın bir bölgeden yasa dışı olarak Meriç Nehri'nden silahlarıyla karşıya geçen 2 Türk askeri, Yunan sınır devriyeleri tarafından yakalandı.Türk askerlerinin, ifadeleri alınmak üzere Feres kentine götürüldüğü belirtildi. İddiaya göre, iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, sınırı yanlışlıkla geçtikleri belirtilen 2 Türk askerinin iadesine karar verildi.

Yunan yetkililer, 2 Türk askerini bugün saat 18.00 sıralarında sınırda Türk yetkililere iade etti.

2 YUNAN ASKERİ 5,5 TUTUKLU KALMIŞTI

Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye yasa dışı olarak geçen teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29), Mart ayında tutuklanmıştı. Yaklaşık 5,5 tutuklu kalan Yunan askerler haklarında verilen tahliye kararının ardından 14 Ağustos günü Yunanistan Başbakanlığı'nın gönderdiği özel uçakla ülkelerine dönmüştü.