Yunanistan, mahkemenin serbest bıraktığı kepçe operatörünü tutuyor

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, önceki gün Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde dün İlk Derece Mahkemesi'ne sevk edildi. İki polis memurunun arasında elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen Musa Alerik, mahkemede de sınırı yanlışlıkla geçtiğini ifade ederek, "Ben sınır bölgesine ilk kez girdim, sağa dönmem gerekirken düz gittim. Gördüğüm askerleri Türk zannettim yanlarına gittiğimde Yunan askeri olduğunu anladım. Korktum ama sıkıntı olmasın diye kaçmadım. Ondan sonra gelip beni aldılar" dedi.

Yunan İlk Derece Mahkemesi, Musa Alerik'i ülkeye 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırdı. Alerik'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi.

Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Alerik, daha sonra ülkeye pasaportsuz girdiği için işlemlerinin yapılacağı belirtilerek, Orestiada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Alerik'in Yunan polisindeki işlemlerini sürdüğü ve Pazartesi gününe kadar da Türkiye'ye gönderilemeyeceği belirtildi. Yunan avukat Kapetanis Hristos, işlemlerinin sürdüğünü belirterek, araya hafta sonunun girdiğini ve en erken Pazartesi günü Musa Alerik'in serbest bırakılabileceğini söyledi.

Yunanistan'dan bugün gönderileceği beklenen Musa Alerik'in ailesi ve yakınları Pazarkule Sınır Kapısı'na gelerek gün boyu bekledi. Aile, Yunanistan'dan Alerik'in gelemeyeceği haberleri üzerine Pazarkule'den ayrıldı.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk ise Musa Alerik'in her an Türkiye'ye gelebileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Yunan yasalarına göre, bize söylenildiği kadarıyla para cezası ve hapis cezası ertelenmiş ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi, her an gerçekleşebilir, bekliyoruz. Hafta içi böyle bir üzücü olay yaşadık. Bu konuda bize yardımcı olan tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Gittik geldik, ilaçlarını ulaştırdık, reçetelerini yazdırıp gönderdik ve bu konuyu da sade bir şekilde bilginize sunmak istedik. Politika bizim işimiz değil tabii ki ancak şanssız bir olaydı, gerçekten üzüntü duyduk. Yunan mahkemesinin verdiği kararda itiraz yolu açık. Şu an itibarıyla verilen mahkeme kararıyla, el konulma kararı var araca, yalnız iyi tarafı yine bizim adımıza bir avukat arkadaşımızın orada olmuş olması bunu sağladı. İstinat yolu açık olmak üzere bu karar karara bağlandı. Dolayısıyla hem hapsi hem para cezası hem de araca el koyma konularına itiraz edebileceğiz. Pazartesiden itibaren de o süreç başlayacak."