Yunanistan mültecileri ‘geri itti’

Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, “geri itme” de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı öne sürüldü. Bir ihbarı değerlendiren Edirne’deki 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti. Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 100 kişi, yapılan işlemlerin ardından minibüslerle Edirne İl Göç İdaresine getirildi. Yunanistan’a geçtikten sonra yakalandığını anlatan Pakistan uyruklu mülteci Sukh Preet (23) Türkiye’ye geri gönderilmeden önce üniformalı kişilerce kötü muamele

yapıldığını öne sürdü. Preet, “Botlara bindirilmeden önce boynuma elektroşok verdiler. Bota bindikten sonra da sopalarla beni dövdüler. Daha sonra Türkiye sınırına bizi attılar” dedi. Kasım Ali (23) ise Meriç Yunan polisler tarafından yakalanarak darp edildiğini, özel eşyalarının alınıp, 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldığını iddia etti. Ali, daha sonra zorla botlara bindirilerek Türkiye tarafına bırakıldığını iddia etti. Bottan çıkan 100 göçmenden biri olan Sukhbir Singh da Yunanistan’da yakalandıktan sonra darp edildiğini ve kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürdü. Türk askerlerinin kendilerine çok iyi davrandığını ifade eden Singh, “İyi bir şekilde karşılandık, kimse bize vurmadı, yemek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşıladı, sonra buraya getirdiler.” şeklinde konuştu.