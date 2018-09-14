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Yunanistan sınırında 4 PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen ve terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

  • DHA
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Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 'Hudut Kartalları' askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de sınırı yasa dışı geçmek isteyen terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu değerlendirilen H.A. (30), N.S.A. (35), U.B. (27), E.A.'yı (27) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan detaylı incelemede H.A. ve E.A.'nın PKK ile bağlantıları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanırken, diğer şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
 

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