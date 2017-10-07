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Yunanistan sınırında yakalanan Suriyelinin üzerinden terör örgütü PKK ile ilgili fotoğraflar çıktı

Yunanistan'a yasa dışı yoldan geçmeye çalışan bir Suriyeli hudut askerlerince yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan sınırında Karayusuf köyü 1. Derece Askeri Yasak Bölgesindeki devriyelerinde Suriye uyruklu F.B'yi (22) yakaladı.

Alman pasaportu taşıyan F.B hudut karakoluna götürüldü.

Üzerinden Berlin'de oturma izni olduğunu gösterir oturum kartıyla terör örgütü PKK'nın sözde simgeleriyle fotoğrafları ele geçirilen F.B gözaltına alındı.

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