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Yunanistan vaadiyle Edirne'nin göbeğine bırakıldılar

2 Suriyeli mülteciyi Yunanistan'a götürmek vaadiyle bin 900 Euro dolandırılan organizatör, mültecileri Edirne'de bıraktı. Bin 900 Euro parayı alıp kaçmaya çalışan organizatör polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 2 Suriyeli'yi Yunanistan vaadiyle kandıran organizatör, mültecileri Yunanistan diye Edirne'de Saraçlar Caddesi'ne bıraktı. Organizatör ile Yunanistan'a yasa dışı gitmek için bin 900 Euro paraya anlaşan 2 Suriyeli mülteci Yunanistan'da olmadıklarını fark etti. Mültecilerin parasını alıp kaçmak isteyen organizatör ve 2 Suriyeli mülteci arasında tartışma başladı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga, devriye gezen polis ekibi tarafından kontrol altına alındı.
 
2 Suriyeli mülteci ve organizatör olduğu belirlenen şahıs, polis ekibi tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
 

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