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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 36 yaşındaki üniversite teknisyeni Afif Demirtaş ile polis memuru eşi 33 yaşındaki Habibe Demirtaş, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

  • DHA
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Edirne'de 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Doyran Köyü'nde kaçak yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen aralarında çocukların da olduğu 6 şüpheli yakalarken, 2 şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen Afif ve Habibe Demirtaş olduğu tespit edildi. Yanlarındaki 1 ve 6 yaşındaki çocuklarıyla gözaltına alınan Demirtaş çifti, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerin örgüt içerisinde haberleşmeyi sağlayan cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlendi. Çocukları yakınlarına teslim edilen Afif ve Habibe Demirtaş çifti işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Afif Demirtaş, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne, eşi Habibe Demirtaş ise Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.

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