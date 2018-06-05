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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında İzmir'deki 'askeri casusluk' davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un da bulunduğu 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, dün yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt ile aralarında doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 kişiden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen İ.Ç, M.B.A, Ş.B ve S.Y savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eski hakim Kurt ve 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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