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Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan 2 şüpheli, Ankara'ya gönderildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, MİT'ten ihraç edilmiş 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Ankara'ya gönderildi.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına tutulan 2 zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.

Zanlıların yakalanması

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, yasak bölgede tespit ettikleri 2 kişiyi kovalamaca sonrası yakalamıştı. FETÖ üyeliğinden aranan, KHK ile görevden ihraç edilmiş eski MİT çalışanları Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

 

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