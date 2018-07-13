Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ zanlılarının Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdikleri operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan eski üsteğmenler M.K. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adnan Oktar´ın yakalandığı o anlar

Adnan Oktar´ın yakalandığı o anlar

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en garip evcil hayvanları

Dünyanın en garip evcil hayvanları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA