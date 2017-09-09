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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 DHKP-C'li terörist yakalandı

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 DHKP-C üyesi ile bunlara kılavuzluk yaptığı iddia edilen 1 Suriyeli yakalandı.

  • DHA
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Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, Yunanistan sınırında bulunan Meriç İlçesi'nin Serem Köyü yakınlarında devriye görevi yürütürken, sınırı kaçak geçmeye çalışan 3 kişi yakaladı. Yakalananların kimlik sorgusunda 28 yaşındaki M.T ile 22 yaşındaki K.C.B.nin ,DHKP-C üyeliğinden adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıkları belirlendi. Bu kişiler hakkında İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C üyesi olmak suçundan açılan davanın devam ettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyelinin kimlik tespiti devam ediyor. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 3 şüpheli kontrolün ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

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