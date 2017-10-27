Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ'cüler denizde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı

Bodrum Başsavcılığı'nın gece 02.00 sularında Karaada açıkları Kos Adası deniz sınır hattı üzerinde düzensiz göçmen faaliyeti istihbaratı alması üzerine İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

30 FETÖ'CÜ

Sabah'In haberine göre: Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen, 2 Türk vatandaşının tekne kaptanlığı ve yardımcılığında bir motor yatla kaçmaya çalışan şüpheliler operasyonla yakalandı.

İçlerinde 2 si çocuk 4 Suriye uyruklu şahısla; 13 ü çocuk, 17 si yetişkin olmak üzere 30 Türk vatandaşı toplam 34 kişi gözaltına alındı.

Yunanistana kaçmaya çalışan Türk vatandaşları içinde Ankara ve İzmir'de ikamet eden Emniyet, Milli Eğitim, Asker, TİB gibi farklı meslek gruplarından, kamudan ihraç olan FETÖ mensuplarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmdü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanması sonrasında, şüphelilerin önümüzdeki günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılacağı öğrenildi.