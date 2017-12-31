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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısını yakaladı.

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Edirne'de hudut askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile Pakistan uyruklu göçmen kaçakçısını yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay'ına bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişilik bir kaçak grubu tespit etti.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi M.A, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E, örgütle ilişkisi tespit edilen İzmir'deki bir dershanede öğretmenlik yapan G.H ile FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve üzerinde harici bellek ile döviz bulunan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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