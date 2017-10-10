Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 Türk vatandaşı hudut askerlerince yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri devriyeleri sırasında bir grubun yasa dışı yoldan sınırı geçmek istediğini tespit etti.

Çoğu aynı aileden, aralarında bir bebek ile 3 çocuğun da olduğu 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 8 kişi ile yanlarındaki bir bebek ile 3 çocuk hudut karakoluna götürüldü.

Gruptakilerin Meriç Nehri'ni geçmek için yanında bulunan bota da el konuldu.

Şüphelilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edildi.