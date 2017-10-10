PKK'nın bölge sorumlusu Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Şabanmera Köyü yol ayrımında yol güvenlik ve kontrol devriyesinde durumundan şüphelendikleri N.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5'ü Türk, 1'i Irak uyruklu 6 kişi yakalandı. 6 şüpheli, yapılan soruşturmasında aranma kayıtlarının olmadığı tespit edilmesine rağmen örgütsel bağlantıları olabileceği değerlendirilerek, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise zula tabir edilen gizli bölümde 2 polis gömleği bulundu.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDILAR

Şüphelilere kimliklerinin sahte olabileceği değerlendirilerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde parmak izi karşılaştırması yapıldı. Yaptırılan parmak izi incelemesi sonucunda üzerinde M.T. adına düzenlenmiş kimlik kullanan şüphelinin H.K. olduğu ve 'PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı, MİT, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ile yapılan görüşmelerde bomba eğitimi aldığına dair bilgiler bulunduğu tespit edildi. Y.Ç. adına düzenlenen sahte kimliği kullanan şüphelinin ise A.Y. olduğu, 'PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı ve Ağrı bölge sorumlusu olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulunduğu belirlendi.

Diğer şüpheliler, K.C.'nin 'Terör örgütüne katılmak' suçundan 8 ay Şanlıurfa F Tipi cezaevi'nde yattığı, V.D.'nin ise KCK olaylarından dolayı Metris Cezaevi'nde 1 yıl, Tekirdağ polis bölgesinde PKK/KCK olaylarından dolayı 1 gün tutuklu kalıp tahliye olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden Irak uyruklu F.F.'nin ise Hakkari'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı'nca parmak izlerinin alındığı tespit edildi. Araç sürücüsü N.Ç.'nin ise geçen Eylül ayında İpsala İlçesi'ne bağlı Ahırköy'de 'Askeri yasak bölgeye izinsiz girme' suçundan yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirlendi. Şüphelilere, savcılıkça 7 gün ek gözaltı süresi alındığı ve jandarmadaki ifadelerinin sürdüğü bildirildi.