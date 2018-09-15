Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 şüpheliden, 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede, 2 kişi de salıverilirken, 1 şüpheli ise Ankara'da aranması nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de 2 gün önce tutuklanmıştı.

Olay

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül'de ülke genelinde FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve bazıları aranan şüphelilerin, Ayvalık Lale Adası girişinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Belediyeye ait olan Lale Adası girişindeki piknik alanına, farklı zaman aralıklarında birbirlerinden bağımsız aile grupları gelerek, alanda bulunan bir piknik masasının etrafında piknik yapıyor görüntüsünde toplanmıştı.

Piknik alanına yaklaşık 200 metre mesafede, deniz kenarında eski midye fabrikası iskele bölümüne gelecek bir tekneyi beklemeye başlayan 7'si erkek, 12 şüpheliyle yanlarındaki 4 çocuk ve bu şüphelileri piknik alanına araçla getiren 1'i kadın 2 kişi yakalanmıştı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun FETÖ/PDY'den kaydının olduğu, 9 şüpheliden 2'sinin emniyetten, 3'ünün TSK'den, birinin de infaz koruma memurluğundan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği, 1 şüphelinin adli makamlarca arandığı tespit edilmişti.