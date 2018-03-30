Yunanistan'a yasa dışı geçen Türk, iltica başvurusunda bulundu
Yunanistan'a izinsiz geçen 42 yaşındaki bir Türk vatandaşı siyasi iltica talebinde bulundu.
- AA
Yunanistan'a izinsiz geçen bir Türk vatandaşının siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, 42 yaşında Türk vatandaşının, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a izinsiz geçtiği ve İsveç’teki ailesinin yanına gitmek için siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.
İsmi açıklanmayan kişinin başvurusunun Dedeağaç İltica Ofisi’nde görüşüleceği bildirildi.
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