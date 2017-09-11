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Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'da saat 19:20’e yerin 19.1 kilometre derinliğinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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