Gümülcine'de Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.
- AA
Öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu'nun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 8 kişilik grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.
Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak kaçtığını belirtti.
Polisin olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.
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